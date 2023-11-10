Марченко забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» ведет в счете после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» — 2:1.

Второй гол «Блю Джэкетс» забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Для него эта 3-я шайба в текущем сезоне.

Также в этой голевой атаке поучаствовал российский форвард Дмитрий Воронков.