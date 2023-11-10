Кучеров набрал 23-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Он отличился на 13-й минуте первого периода. Теперь на его счету 23 (11+12) набранных очка в этом сезоне и вернулся на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров сезона.