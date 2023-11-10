Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:21

Защитник «Оттавы» Зуб сравнял счет в матче с «Ванкувером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Оттава» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 11-й минуте второго периода шайбу забросил российский защитник Артем Зуб. Это его второй гол в текущем сезоне.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Оттава Сенаторз
1
Читайте также
Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили
Трусова рассказала, что отец выплачивал ей призовые с раннего возраста
Экс-командующий войсками НАТО Куят указал на провальную политику альянса
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

Марченко забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 12 9 3 19
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 11 5 6 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Коламбус 12 4 8 11
7 Филадельфия 13 5 8 11
8 Питтсбург 11 5 6 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 21
2 Тампа-Бэй 13 6 7 16
3 Флорида 12 7 5 15
4 Детройт 13 7 6 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Баффало 13 6 7 13
7 Монреаль 12 5 7 12
8 Оттава 11 5 6 10
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 11 8 3 16
2 Даллас 11 7 4 15
3 Виннипег 12 6 6 14
4 Аризона 12 6 6 13
5 Миннесота 12 5 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Нэшвилл 12 5 7 10
8 Чикаго 11 4 7 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 12 9 3 19
3 Лос-Анджелес 12 8 4 18
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 13 4 9 11
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 11 2 9 5
8 Сан-Хосе 12 1 11 3
Результаты / календарь
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
10.11 03:00
Бостон – Айлендерс
- : -
10.11 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 - : -
10.11 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 - : -
10.11 03:00
Детройт – Монреаль
 - : -
10.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 - : -
10.11 03:30
Коламбус – Даллас
 - : -
10.11 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 - : -
10.11 04:00
Сент-Луис – Аризона
 - : -
10.11 05:00
Колорадо – Сиэтл
 - : -
10.11 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
10.11 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 13 22
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 12 21
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 12 20
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 13 13
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 13 10
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 12 10
И КН
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Джеймс Раймер

Джеймс Раймер

Детройт

 4 1.52
Новости
RSS RSS
Все новости