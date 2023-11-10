Защитник «Оттавы» Зуб сравнял счет в матче с «Ванкувером»

«Оттава» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 11-й минуте второго периода шайбу забросил российский защитник Артем Зуб. Это его второй гол в текущем сезоне.