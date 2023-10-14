Малкин вышел на 42-е место по очкам в истории НХЛ
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной шайбой и тремя результативными передачами в матче с «Вашингтоном» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом, форвард набрал 1233 (472+761) очка и вышел на 42-еместо по очкам в истории НХЛ. Россиянин обошел Фила Хаусли, на счету которого 1232 (338+894) очка.
На 41-м месте идет Патрик Кейн с 1237 (451+786) очками, который на данный момент остается без клуба.
После игры с «Вашингтоном» Малкин был признан первой звездой матча.
Первый матч Овечкина испортил Малкин. Евгений и его «Питтсбург» переехали «Вашингтон»
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|02:00
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Нью-Джерси – Аризона
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|14.10
|02:00
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|0 : 4
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