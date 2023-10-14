Малкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Питтсбург» (0:4). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Евгений Малкин. 37-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал 3 голевые передачи.

Второй звездой стал форвард Сидни Кросби, который оформил дубль. Замкнул тройку лучших Джейк Гюнцель, сделавший две голевые передачи.