Михеев признан третьей звездой матча «Торонто» — «Виннипег»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Виннипег» (7:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Илья Михеев признан третьей звездой встречи. Он впервые за карьеру в НХЛ набрал три очка за игру. На его счету две результативные передачи и заброшенная шайба.

Второй звездой стал Вильям Нюландер. Он набрал 3 (2+1) очка.

Возглавил тройку лучших форвард Остон Мэттьюс, который забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.