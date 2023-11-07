Малкин — о секретах игрового долголетия: «Питание, массажи, восстановление. Вся лига отказывается от десертов, кока-колы»

Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал о секретах игрового долголетия.

— На сколько лет вы сейчас себя ощущаете и что делаете, чтобы чувствовать себя молодым?

— Сказать конкретно, на 20, 25 или 30, не могу. Сколько есть — все мои! Стараюсь больше следить за питанием, делать массажи — сейчас понимаю, насколько важно восстановление. Больше тянусь. Мышцы болят после каждой игры, надо делать заминку, растягиваться. Вроде маленькие нюансы, но они очень важны.

И, как я уже сказал, питание. Сейчас не только я — вся лига отказывается от десертов, кока-колы. Раньше приходишь на обед — всегда стоит кола, «фанта», вся эта газировка. Сейчас не то, что это — даже мороженое редко где можно увидеть.

Многие игроки — настоящие атлеты, хотят показать себя и получить хороший контракт, для чего внимательно следят за своим организмом. Конкуренция зашкаливает. С каждым годом в лигу врываются все больше молодых игроков — им 18 лет, а играют так, будто уже 25. Надо соответствовать. И очень важна подготовка летом. Надо пожертвовать какими-то моментами, связанными с отдыхом, вставать рано утром и ехать на тренировку.