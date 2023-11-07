Малкин — о секретах игрового долголетия: «Питание, массажи, восстановление. Вся лига отказывается от десертов, кока-колы»
Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал о секретах игрового долголетия.
— На сколько лет вы сейчас себя ощущаете и что делаете, чтобы чувствовать себя молодым?
— Сказать конкретно, на 20, 25 или 30, не могу. Сколько есть — все мои! Стараюсь больше следить за питанием, делать массажи — сейчас понимаю, насколько важно восстановление. Больше тянусь. Мышцы болят после каждой игры, надо делать заминку, растягиваться. Вроде маленькие нюансы, но они очень важны.
И, как я уже сказал, питание. Сейчас не только я — вся лига отказывается от десертов, кока-колы. Раньше приходишь на обед — всегда стоит кола, «фанта», вся эта газировка. Сейчас не то, что это — даже мороженое редко где можно увидеть.
Многие игроки — настоящие атлеты, хотят показать себя и получить хороший контракт, для чего внимательно следят за своим организмом. Конкуренция зашкаливает. С каждым годом в лигу врываются все больше молодых игроков — им 18 лет, а играют так, будто уже 25. Надо соответствовать. И очень важна подготовка летом. Надо пожертвовать какими-то моментами, связанными с отдыхом, вставать рано утром и ехать на тренировку.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|7.11
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|7.11
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
|7.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|2 : 3
|7.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|6 : 2
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|4
|1.46