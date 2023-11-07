Малкин оценил 19-летнего Минтюкова: «Здорово подключается к атакам, играет очень уверенно и солидно»

Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, чья команда несколько дней назад проиграла «Анахайм Дакс», оценил 19-летнего новичка калифорнийской команды Павла Минтюкова, который с 8 очками (1+7) лидирует в списке бомбардиров среди дебютантов лиги.

— Да, как раз вчера читал, что у него уже чуть ли не десять очков или около того — и может даже побороться за приз лучшему новичку сезона. Он здорово подключается к атакам, играет очень уверенно, солидно, спокойно. Только удачи ему!