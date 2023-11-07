Малкин рассказал, когда стремится покорить рубеж в 500 голов: «Надеюсь, получится в этом сезоне»
Центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в интервью «СЭ» рассказал об отношении к рубежу в 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ — и когда хотел бы его покорить. На сегодня у Джино — 478 шайб.
— Рубеж в 500 голов, до которого вам осталось чуть больше двадцати, манит так же сильно, как в свое время тысяча очков?
— Конечно, интересный рубеж! Он уже, можно сказать, на горизонте. Но стараюсь не то чтобы его не замечать, но не думать, не зацикливаться на этом. Если честно, в этом сезоне мне хочется просто наслаждаться хоккеем. Вижу, что у нас хорошая команда, и ребята горят желанием, в том числе наша тройка, которая всегда старается внести вклад в общее дело. Надеюсь, получится [покорить отметку в 500 голов] в этом сезоне. Главное — старание, а голы обязательно придут. Буду стараться!
— На днях вы вошли в число 40 лучших бомбардиров по системе «гол плюс пас» за всю историю НХЛ. Следите ли за этой статистикой и ставите ли в ней какие-то задачи?
— Не скажу, что прямо слежу — но открываешь новости, и мимо пройти сложно. Читаю все — и про НХЛ, и про КХЛ. В наше время социальных сетей все распространяется так, что не узнать какой-то факт невозможно. И друзья, когда чего-то достигну, поздравляют, и жена иногда может написать — но очень редко, ха-ха! Карьера неплохая, но я еще не закончил. Наслаждаюсь игрой и хочу продолжать это делать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|7.11
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|7.11
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
|7.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|2 : 3
|7.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|6 : 2
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|4
|1.46