Малкин оформил дубль в матче с «Нью-Джерси»

«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Счет на 17-й минуте третьего периода стал 5:3.

Голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для него это вторая шайба в этой встрече и 23-я в сезоне.

Теперь на счету 37-летнего россиянина 59 (23+36) очков в нынешнем сезоне НХЛ.