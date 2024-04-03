Малкин забросил 22-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 8-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для него этот гол стал 22-м в текущем сезоне.

Теперь на счету 37-летнего россиянина 58 (22+36) очков в нынешнем сезоне НХЛ.