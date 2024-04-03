Малкин набрал 3 очка в победном матче «Питтсбурга» с «Нью-Джерси»

«Питтсбург» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для гостей это вторая победа подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь у него 59 (23+36) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» с 79 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.