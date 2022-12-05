Малкин и Кросби пропустили тренировку «Питтсбурга» из-за болезни

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, что форварды Евгений Малкин и Сидни Кросби пропустили тренировку команды из-за болезни, сообщает TSN.

Тренер отметил, что надеется на скорое возвращение лидеров команды к тренировкам в общей группе.

В текущем нынешнем Малкин в 25 матчах забросил 8 шайб и отдал 16 результативных передач. На счету Кросби 33 (13+20) очка также в 25 матчах.

Следующий матч «Питтсбург» сыграет дома с «Коламбусом» в ночь на 7 декабря.