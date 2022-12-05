Коннор Макдэвид стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

В четырех матчах он набрал 11 (5+6) очков.

Второй звездой выбран нападающий «Баффало» Дилан Козенс. В его активе 9 (4+5) очков в четырех встречах.

Третьей звездой назван нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. В трех матчах он забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.