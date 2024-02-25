Маккиннон набрал очки в 28-м матче подряд — это шестая по длительности серия в истории НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал две голевые передачи в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

Форвард продлил свою серию результативных действий в играх на домашней площадке до 28 матчей подряд — это шестая по длительности серия в истории лиги.

Рекорд по числу матчей с результативными действиями в домашних матчах в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 40 игр в сезоне-1988/89.