Бержерон заявил, что пока не определился с планами по продолжению карьеры

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон после завершения серии с «Каролиной» (3-4) заявил, что пока не определился с планами по продолжению карьеры.

«Сейчас эмоции слишком сильны. Рано об этом говорить. Мне нужно время, чтобы все решить», — цитирует Бержерона журналист Мэтт Портер в Twitter.

У 36-летнего форварда подходит к концу контракт с «Бостоном».

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», выиграв с командой один Кубок Стэнли.

Также Бержерон является двукратным олимпийским чемпионом, победителем чемпионата мира и молодежного ЧМ в составе сборной Канады.