Макдэвид поставил рекорд по победным голам в ворота «Калгари»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1).

Канадец в 10-й раз в карьере принес своей команде победу в игре против «Флэймз». Он опередил по этому показателю Майка Гартнера (9) и стал единоличным обладателем рекорда по решающим голам в матчах с «Калгари».

Также Макдэвид продлил свою серию матчей с результативными действиями до 16.