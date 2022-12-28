Михеев забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 5-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта шайба стала 12-й в этом сезоне.

Также в этой встрече Михеев отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 9 ассистов.