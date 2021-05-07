Макдэвид, Марнер и Картер стали звездами дня в НХЛ
12:38
Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.
Третьей звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который сделал три результативных передачи в матче с «Ванкувером» (3:6).
Вторая звезда дня — нападающий «Торонто» Митч Марнер, на счету которого 3 (2+1) очка в игре против «Монреаля» (5:2).
Первой звездой дня признан форвард «Питтсбурга» Джефф Картер, который оформил первый в карьере покер в матче против «Баффало» (8:4).
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