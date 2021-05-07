Макдэвид, Марнер и Картер стали звездами дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.

Третьей звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который сделал три результативных передачи в матче с «Ванкувером» (3:6).

Вторая звезда дня — нападающий «Торонто» Митч Марнер, на счету которого 3 (2+1) очка в игре против «Монреаля» (5:2).

Первой звездой дня признан форвард «Питтсбурга» Джефф Картер, который оформил первый в карьере покер в матче против «Баффало» (8:4).