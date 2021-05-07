НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 8 мая, «Вашингтон» — «Филадельфия»
23:00
В ночь с 7 на 8 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» (02:00 — по мск)
«Коламбус Блю Джэкетс» — «Детройт Ред Уингз» (02:00)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» (02:00)
«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» (03:00)
«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» (05:00)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» (05:00)
«Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотс» (05:30)
Вечером 8 мая также пройдут игры:
«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (22:00)
«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» (22:00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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