В ночь с 7 на 8 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» (02:00 — по мск)

«Коламбус Блю Джэкетс» — «Детройт Ред Уингз» (02:00)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» (02:00)

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» (03:00)

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» (05:00)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» (05:00)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотс» (05:30)

Вечером 8 мая также пройдут игры:

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (22:00)

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» (22:00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.