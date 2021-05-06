В ночь с 6 на 7 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Питтсбург» Евгения Малкина сыграет с «Баффало» и другие встречи.

«Торонто Мэйпл Ливз» — «Монреаль Канадиенс» (02:00)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» (02:00)

«Каролина Харрикейнз» — «Чикаго Блэкхокс» (02:00)

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (02:00)

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» (02:00)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» (04:00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.