НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 7 мая, «Питтсбург» — «Баффало»
23:00
В ночь с 6 на 7 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Питтсбург» Евгения Малкина сыграет с «Баффало» и другие встречи.
«Торонто Мэйпл Ливз» — «Монреаль Канадиенс» (02:00)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» (02:00)
«Каролина Харрикейнз» — «Чикаго Блэкхокс» (02:00)
«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (02:00)
«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» (02:00)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» (04:00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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