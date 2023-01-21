Любушкин признан третьей звездой матча с «Анахаймом»

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Защитник «Баффало» Илья Любушкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:3).

На счету 28-летнего россиянина ассистентский хет-трик. Первой звездой признан форвард Виктор Олофссон, у которого две заброшенные шайбы. Вторая звезда — автор дубла Пейтон Кребс.

В текущем сезоне Любушкин провел 31 матч в НХЛ, в которых набрал 8 (0+8) очков.