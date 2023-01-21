«Баффало» обыграл «Анахайм», у Любушкина ассистентский хет-трик
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.
В составе «Сэйбрз» по дублю оформили Пейтон Кребс и Виктор Олофссон, еще по шайбе забросили Дилан Козенс и Джефф Скиннер, у защитника Ильи Любушкина три результативные передачи. У «Дакс» две шайбы забросил Тревор Зеграс, еще один гол у Симона Бенуа.
После этого матча «Баффало» с 49 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 31 очком — на 15-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)
Голы: Козенс — 16 (Далин, Любушкин), 9:53 — 1:0. Скиннер — 19 (бол., Так, Томпсон), 17:39 — 2:0. Зеграс — 16 (Строум, Комтуа), 24:47 — 2:1. Зеграс — 17 (Болье), 28:14 — 2:2. Кребс — 5 (Далин, Окпосо), 30:49 — 3:2. Бенуа — 3 (Зеграс, Хенрик), 35:29 — 3:3. Олофссон — 20 (Любушкин), 42:12 — 4:3. Олофссон — 21 (Джост, Пауэр), 48:07 — 5:3. Кребс — 6 (Так, Любушкин), 53:40 — 6:3.
Вратари: Луукконен — Гибсон.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 39 (11+17+11) — 37 (9+19+9).
Наши: Любушкин (17.32/3/+2) — Куликов (20.07/2/+1).
21 января. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
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|Каролина
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|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|45
|23
|22
|53
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
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|19
|27
|45
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|Коламбус
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|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|45
|36
|9
|76
|2
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|46
|28
|18
|63
|3
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|59
|4
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|5
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|6
|Детройт
|44
|19
|25
|46
|7
|Оттава
|45
|20
|25
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|2
|Виннипег
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|44
|24
|20
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
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|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|45
|18
|27
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|4 : 1
|21.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|1 : 4
|21.01
|20:30
|
Баффало – Анахайм
|6 : 3
|21.01
|23:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|65
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|44
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17