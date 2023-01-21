«Баффало» обыграл «Анахайм», у Любушкина ассистентский хет-трик

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «Сэйбрз» по дублю оформили Пейтон Кребс и Виктор Олофссон, еще по шайбе забросили Дилан Козенс и Джефф Скиннер, у защитника Ильи Любушкина три результативные передачи. У «Дакс» две шайбы забросил Тревор Зеграс, еще один гол у Симона Бенуа.

После этого матча «Баффало» с 49 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 31 очком — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)

Голы: Козенс — 16 (Далин, Любушкин), 9:53 — 1:0. Скиннер — 19 (бол., Так, Томпсон), 17:39 — 2:0. Зеграс — 16 (Строум, Комтуа), 24:47 — 2:1. Зеграс — 17 (Болье), 28:14 — 2:2. Кребс — 5 (Далин, Окпосо), 30:49 — 3:2. Бенуа — 3 (Зеграс, Хенрик), 35:29 — 3:3. Олофссон — 20 (Любушкин), 42:12 — 4:3. Олофссон — 21 (Джост, Пауэр), 48:07 — 5:3. Кребс — 6 (Так, Любушкин), 53:40 — 6:3.

Вратари: Луукконен — Гибсон.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 39 (11+17+11) — 37 (9+19+9).

Наши: Любушкин (17.32/3/+2) — Куликов (20.07/2/+1).

21 января. Баффало. KeyBank Center.