Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:05

«Баффало» обыграл «Анахайм», у Любушкина ассистентский хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «Сэйбрз» по дублю оформили Пейтон Кребс и Виктор Олофссон, еще по шайбе забросили Дилан Козенс и Джефф Скиннер, у защитника Ильи Любушкина три результативные передачи. У «Дакс» две шайбы забросил Тревор Зеграс, еще один гол у Симона Бенуа.

После этого матча «Баффало» с 49 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 31 очком — на 15-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)

Голы: Козенс — 16 (Далин, Любушкин), 9:53 — 1:0. Скиннер — 19 (бол., Так, Томпсон), 17:39 — 2:0. Зеграс — 16 (Строум, Комтуа), 24:47 — 2:1. Зеграс — 17 (Болье), 28:14 — 2:2. Кребс — 5 (Далин, Окпосо), 30:49 — 3:2. Бенуа — 3 (Зеграс, Хенрик), 35:29 — 3:3. Олофссон — 20 (Любушкин), 42:12 — 4:3. Олофссон — 21 (Джост, Пауэр), 48:07 — 5:3. Кребс — 6 (Так, Любушкин), 53:40 — 6:3.

Вратари: Луукконен — Гибсон.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 39 (11+17+11) — 37 (9+19+9).

Наши: Любушкин (17.32/3/+2) — Куликов (20.07/2/+1).

21 января. Баффало. KeyBank Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Баффало Сэйбрз
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Любушкин сделал три голевые передачи в матче с «Анахаймом» и установил личный рекорд результативности в НХЛ

Любушкин признан третьей звездой матча с «Анахаймом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Баффало 45 23 22 49
5 Флорида 47 22 25 49
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 45 20 25 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 44 24 20 51
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 45 18 27 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 47 13 34 31
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 4 : 1
21.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 1 : 4
21.01 20:30
Баффало – Анахайм
 6 : 3
21.01 23:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 19 2.17
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости