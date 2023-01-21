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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Калгари» — «Тампа-Бэй», «Вегас» — «Вашингтон» и другие матчи 21 и 22 января

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров (в центре).
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

21 января, суббота

20.30 (мск) «Баффало» — «Анахайм»

23.00 «Калгари» — «Тампа-Бэй»

22 января, воскресенье

2.00 «Флорида» — «Миннесота»

3.00 «Детройт» — «Филадельфия»

3.00 «Коламбус» — «Сан-Хосе»

3.00 «Монреаль» — «Торонто»

3.00 «Оттава» — «Виннипег»

3.30 «Айлендерс» — «Каролина»

4.00 «Даллас» — «Аризона»

4.00 «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»

4.00 «Сент-Луис» — «Чикаго»

6.00 «Ванкувер» — «Эдмонтон»

6.00 «Вегас» — «Вашингтон»

6.00 «Сиэтл» — «Колорадо»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 45 20 25 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 44 24 20 51
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 45 18 27 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
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16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 4 : 1
21.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 1 : 4
21.01 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
21.01 23:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 19 2.17
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