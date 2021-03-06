«Люблю тебя, бро». Овечкин поздравил Бэкстрема с 700-й результативной передачей в НХЛ
10:30
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил одноклубника Никласа Бэкстрема, который в матче против «Бостона» (1:5) сделал 700-ю передачу в НХЛ.
«Поздравляю, брат! Интересно смотреть, что ты делаешь с шайбой, и играть с тобой. Продолжай успешно работать в том же духе. Люблю тебя, бро!», — написал Овечкин в Instagram.
В матче с «Бостоном» Бэкстрем сделал результативный пас, который стал для 33-летнего шведа 700-м в карьере. Он является лучшим ассистентом «Кэпиталз» в истории клуба.
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