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Донской: «Ничушкин много работал каждый день, он заслужил эти голы в матче с «Анахаймом»

10:21
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Форвард «Колорадо» Йоонас Донской прокомментировал игру одноклубника Валерия Ничушкина, который стал автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2 ОТ).

«Такой парень, как Валерий, активизировался сегодня, это здорово. Я просто счастлив за него. Он выходит на лед, много работает каждый день, и он действительно заслужил эти голы», — приводит слова Донского официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Колорадо» с 27 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 18 очками — на восьмой строчке.

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