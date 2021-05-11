«Сент-Луис» в овертайме победил «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях в овертайме победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.

Победный гол забил Джастин Фолк.

Российский нападающий Блюз Иван Барбашев провел на площадке более 15 минут, но очков не набрал.

Его партнер по команде и соотечественник, форвард Владимир Тарасенко участия в матче не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бозак — 5 (Шворц, Фолк), 41:25 — 0:1. Иафалло — 13 (Виларди, Мяяття), 47:35 — 1:1. Фолк — 7 (Перрон, О`Райлли), 60:46 — 1:2.

Вратари: Петерсен — Биннингтон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (6+9+12+0) — 19 (5+6+7+1).

Наши: — - Барбашев (15.16/0/0).

11 мая. Лос-Анджелес. Staples Center.