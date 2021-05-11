«Сент-Луис» в овертайме победил «Лос-Анджелес»
07:37
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях в овертайме победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.
Победный гол забил Джастин Фолк.
Российский нападающий Блюз Иван Барбашев провел на площадке более 15 минут, но очков не набрал.
Его партнер по команде и соотечественник, форвард Владимир Тарасенко участия в матче не принимал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Бозак — 5 (Шворц, Фолк), 41:25 — 0:1. Иафалло — 13 (Виларди, Мяяття), 47:35 — 1:1. Фолк — 7 (Перрон, О`Райлли), 60:46 — 1:2.
Вратари: Петерсен — Биннингтон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (6+9+12+0) — 19 (5+6+7+1).
Наши: — - Барбашев (15.16/0/0).
11 мая. Лос-Анджелес. Staples Center.
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