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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 11 мая

05:45
«Флорида» против «Тампы». Фото ХК «Тампа»
«Флорида» против «Тампы». Фото ХК «Тампа»
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В ночь с 10 на 11 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Бостон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

«Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

«Флорида» — «Тампа» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

«Виннипег» — «Ванкувер» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

«Нэшвилл» — «Каролина» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

«Чикаго» — «Даллас» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

«Вегас» — «Колорадо» (5:00 мск)

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» (5:00 мск)

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