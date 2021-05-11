«Колорадо» одержал волевую победу над «Вегасом»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 2:1.

На шайбу Алекса Пьетранжело гости ответили точными бросками Андре Бураковски и Джейти Компера.

После этого матча «Колорадо» с 78 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Вегас» с 80 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пьетранджело — 6 (Хэг, Стоун), 8:11 — 1:0. Бураковски — 18 (Кадри, Ньюхук), 27:04 — 1:1. Комфер — 7 (Ньюхук, Тимминс), 51:33 — 1:2.

Вратари: Ленер (58:40) — Грубауэр.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (14+15+8) — 21 (9+4+8).

Наши: — - Ничушкин (15.11/2/0).

11 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.