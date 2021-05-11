«Колорадо» одержал волевую победу над «Вегасом»
07:29
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 2:1.
На шайбу Алекса Пьетранжело гости ответили точными бросками Андре Бураковски и Джейти Компера.
После этого матча «Колорадо» с 78 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Вегас» с 80 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Пьетранджело — 6 (Хэг, Стоун), 8:11 — 1:0. Бураковски — 18 (Кадри, Ньюхук), 27:04 — 1:1. Комфер — 7 (Ньюхук, Тимминс), 51:33 — 1:2.
Вратари: Ленер (58:40) — Грубауэр.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 37 (14+15+8) — 21 (9+4+8).
Наши: — - Ничушкин (15.11/2/0).
11 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
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