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«Лос-Анджелес» проиграл «Торонто»

06:22
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«Торонто» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Это вторая подряд победа «Мэйпл Ливз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Иафалло — 3 (бол., Копитар, Браун), 25:40 — 0:1. Керфут — 5, 33:29 — 1:1. Мэттьюс — 12 (Нюландер, Юнссон), 52:36 — 2:1. Нюландер — 4 (Мэттьюс, Холл), 53:06 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Куик (57:16 — 59:47).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (7+7+9) — 25 (7+9+9).

Наши: Михеев (14.24/2/0) — Ковальчук (14.27/2/0).

6 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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