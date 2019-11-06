«Лос-Анджелес» проиграл «Торонто»
06:22
«Торонто» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Это вторая подряд победа «Мэйпл Ливз».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Иафалло — 3 (бол., Копитар, Браун), 25:40 — 0:1. Керфут — 5, 33:29 — 1:1. Мэттьюс — 12 (Нюландер, Юнссон), 52:36 — 2:1. Нюландер — 4 (Мэттьюс, Холл), 53:06 — 3:1.
Вратари: Андерсен — Куик (57:16 — 59:47).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 23 (7+7+9) — 25 (7+9+9).
Наши: Михеев (14.24/2/0) — Ковальчук (14.27/2/0).
6 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.
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