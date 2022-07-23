Белорусский нападающий из системы «Далласа» продолжит карьеру в КХЛ

Фарм-клуб «Далласа» — «Техас» — поместил нападающего Евгения Оксентюка на драфт отказов с целью выкупа контракта, сообщает журналист The Athletic Саад Юсуф.

21-летний белорус покинет систему «Далласа», хоть у него оставалось еще два года по контракту.

Отмечается, что Евгений Оксентюк продолжит карьеру в КХЛ.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 8 матчей в АХЛ и набрал (2+2) очка. Также он провел 40 игр в ECHL и набрал 34 (19+15) результативных балла.