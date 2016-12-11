"Лос-Анджелес" победил "Оттаву"

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Оттаву" со счетом 4:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - Оттава" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Картер - 12 (бол., Даути, Будай), 3:10 - 1:0. Мартинес - 6 (бол., Пирсон, Грэвел), 7:22 - 2:0. Смит - 4 (Пайэтт, Террис), 22:00 - 2:1. Льюис - 5 (Форборт, Браун), 39:58 - 3:1. Габорик - 1 (бол., Льюис), 52:39 - 4:1.
Вратари: Будай - Кондон.
Штраф: 18 - 17.
Броски: 19 (8+5+6) - 20 (8+9+3).
Наши: - - -.
10 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.