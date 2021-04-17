«Лос-Анджелес» объявил о возвращении зрителей на трибуны
11:18
«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил о возобновлении продаж билетов на домашние матчи НХЛ в связи с изменением коронавирусного протокола в Калифорнии.
Количество зрителей будет ограничено. Для того, чтобы попасть на арену, болельщикам будет необходимо пройти медосмотр и иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус или о полной вакцинации.
Как отмечает пресс-служба «королей», фанаты отсутствовали на трибунах в течение 401 дня.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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