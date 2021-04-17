Национальная хоккейная лига определила трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первая звезда — форвард «Монреаля» Тайлер Тоффоли, который сделал дубль в матче с «Калгари» (2:1).

Вторая звезда — вратарь «Бостона» Джереми Суэймен, впервые в карьере сыгравший на ноль в матче с «Айлендерс» (4:0) при 25 отраженных бросках.

Третья звезда — форвард «Миннесоты» Ник Бонино, который отметился 2 (1+1) очками в матче против «Сан-Хосе» (3:2).