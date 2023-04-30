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Сегодня, 07:43

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй раунд плей-офф, у Костина дубль

Сергей Разин
корреспондент
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30 апреля. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (4:5).
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Клим Костин, еще по шайбе забросили Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У «Кингз» отличились Шон Дурзи, Адриан Кемпе, Кевин Фиала и Филип Дано.

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Вегасом».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Голы: Макдэвид — 3 (Бушар, Экхольм), 1:25 — 0:1. Дурзи — 1 (Фиала, Байфилд), 8:13 — 1:1. Костин — 2 (Маклеод, Дешарне), 12:12 — 1:2. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Бушар), 24:06 — 1:3. Кемпе — 5 (бол., Фиала, Арвидссон), 26:36 — 2:3. Фиала — 1 (бол., Даути, Арвидссон), 28:16 — 3:3. Костин — 3 (Ямамото, Дешарне), 30:54 — 3:4. Дано — 2 (мен.), 47:46 — 4:4. Ямамото — 1 (Маклеод, Костин), 56:57 — 4:5.

Вратари: Корписало (58:23) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (17+16+11) — 26 (11+8+7).

Наши: Гавриков (21.39/3/0) — Костин (8.44/2/+3).

Счет в серии: 2-4

30 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18230 зрителей.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
3
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Костин в шестом матче с «Лос-Анджелесом» оформил дубль

Кубок Стэнли, 30 апреля: «Торонто» обыграл «Тампу», «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси»
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 3
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3 - 3
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
3 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 3
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 3
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
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30.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 1 : 2 ОТ
30.04 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 5 : 2
30.04 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 5
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 6 11
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 6 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 6 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 4 1.72
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 6 1.79
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
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