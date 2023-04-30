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Сегодня, 06:34

Костин в шестом матче с «Лос-Анджелесом» оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Клим Костин отличился в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

23-летний россиянин забросил шайбу на 31-й минуте и сделал счет 4:3. Ранее он забил второй гол «Ойлерз»

На данный момент на счету Костина 3 гола в 6 матчах плей-офф.

Клим Костин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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