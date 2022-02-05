Кузнецов стал «Самым быстрым хоккеистом» на Матче звезд НХЛ

В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля стартовал Матч звезд НХЛ.

В соревновании «Самый быстрый хоккеист» победил форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который показал время 14,559 секунды.

В Матче звезд НХЛ, помимо Кузнецова, примут участие российские игроки Андрей Василевский («Тампа») и Кирилл Капризов («Миннесота»).

Матчи между Атлантическим и Столичным дивизионами, а также Центральным и Тихоокеанским, пройдут 5 февраля и начнутся в 23:00 мск.