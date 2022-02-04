Владельцы клубов НХЛ настроены на участие игроков в Олимпийских играх 2026 года

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн прокомментировал возможное проведение Кубка мира 2024 года по хоккею в середине сезона. Также он добавил, что владельцы клубов НХЛ настроены на участие игроков в Олимпийских играх 2026 года.

«Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги не будут в восторге от Кубка мира в середине сезона, если это действительно произойдет. Но прямо сейчас — это самый реалистичный вариант. И, конечно же, они также привержены идее участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии», — сказал Лебрюн.

Сегодня, 4 февраля, стало известно, что Кубок мира по хоккею может пройти в феврале 2024 года. Напомним, последний раз Кубок мира прошел в сентябре 2016 года в Торонто (Канада). Чемпионом стала сборная Канады.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане (Италия).