Кузнецов признан второй звездой матча «Каролина» — «Флорида»

«Каролина» обыграла «Флориду» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам матча первой звездой признан российский форвард Евгений Кузнецов. В его активе гол и ассист. Для Кузнецова это первые очки за «Харрикейнз».

Второй и третьей звездами также стали игроки «Каролины» Фредерик Андерсен (21 сэйв) и Джейккоб Славин, сделавший две голевые передачи.

«Каролина» набрала 86 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» лидирует в таблице — 94 очка.