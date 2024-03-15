Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Анахайм»

«Миннесота» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов признан звездой матча, он забросил одну шайбу.

Второй и третьей звездой стали также игроки «Миннесоты» Юнас Бродин и Марк-Андре Флёри.

«Миннесота» набрала 73 очка и идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» занимает 14-е место — 49 очков.