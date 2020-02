Кузнецов побывал на скамейке «Питтсбурга». Видео

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Питтсбургу» (3:4). Нападающий хозяев Евгений Кузнецов забросил шайбу и принял участие в курьезном эпизоде, когда заехал на скамейку соперника.

Россиянин понял, что на площадке находятся шесть полевых игроков «Кэпиталз». Он попытался покинуть лед, запрыгнув на ближайшую скамейку, но игроки «Питтсбурга» вытолкали его обратно. «Вашингтон» наказалаи двухминутным штрафом.

