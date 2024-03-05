Кузнецов начнет тренироваться с клубом АХЛ «Херши» со вторника

Российский нападающий Евгений Кузнецов со вторника начнет тренироваться с клубом АХЛ «Херши», сообщается в соцсетях команды.

«Херши» — фарм-клуб «Вашингтона», выступающего в НХЛ. 2 марта стало известно, что Кузнецов прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз», однако «столичные» выставили хоккеиста на драфт отказов.

Кузнецова не забрали с драфта отказов, поэтому «Вашингтон» отправил его в «Херши».

В сезоне-2023/24 Кузнецов набрал 17 (6+11) очков в 43 матчах за «Вашингтон», он не выходил на лед в официальных матчах с 27 января.