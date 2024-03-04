«Рейнджерс» встретится с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рейнджерс» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью-Йорк» набрал 84 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Пантерз» с 86 баллами располагаются на 1-й строчке «Востока».

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