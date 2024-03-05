«Нью-Джерси» отправил в отставку Линди Раффа

«Нью-Джерси» объявил об увольнении Линди Раффа с поста главного тренера команды.

64-летний канадец возглавлял «Дэвилз» с июля 2020 года. Лучшим результатом клуба под его руководством был выход во второй раунд Кубка Стэнли в сезоне-2022/23.

В настоящий момент «Нью-Джерси» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 64 очками в 61 матче. Команда отстает на 7 очков от «Филадельфии», которая занимает восьмую строчку, позволяющую участвовать в плей-офф.

Исполняющим обязанности главного тренера «Нью-Джерси» до конца сезона будет Трэвис Грин, который входил в тренерский штаб Линди Раффа.