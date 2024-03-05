«Нью-Джерси» отправил в отставку Линди Раффа
«Нью-Джерси» объявил об увольнении Линди Раффа с поста главного тренера команды.
64-летний канадец возглавлял «Дэвилз» с июля 2020 года. Лучшим результатом клуба под его руководством был выход во второй раунд Кубка Стэнли в сезоне-2022/23.
В настоящий момент «Нью-Джерси» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 64 очками в 61 матче. Команда отстает на 7 очков от «Филадельфии», которая занимает восьмую строчку, позволяющую участвовать в плей-офф.
Исполняющим обязанности главного тренера «Нью-Джерси» до конца сезона будет Трэвис Грин, который входил в тренерский штаб Линди Раффа.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|61
|40
|21
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|62
|32
|30
|71
|4
|Айлендерс
|60
|26
|34
|66
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Нью-Джерси
|61
|30
|31
|64
|7
|Питтсбург
|59
|27
|32
|62
|8
|Коламбус
|60
|20
|40
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|61
|41
|20
|86
|2
|Бостон
|62
|35
|27
|84
|3
|Торонто
|60
|35
|25
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
|Монреаль
|61
|23
|38
|56
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|60
|39
|21
|83
|2
|Даллас
|63
|37
|26
|83
|3
|Колорадо
|62
|37
|25
|79
|4
|Нэшвилл
|62
|35
|27
|72
|5
|Сент-Луис
|60
|31
|29
|65
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|61
|25
|36
|55
|8
|Чикаго
|61
|15
|46
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|63
|39
|24
|85
|2
|Эдмонтон
|59
|37
|22
|76
|3
|Вегас
|61
|33
|28
|73
|4
|Лос-Анджелес
|60
|31
|29
|72
|5
|Калгари
|60
|30
|30
|65
|6
|Сиэтл
|60
|26
|34
|63
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|60
|15
|45
|36
|5.03
|03:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|5.03
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|- : -
|5.03
|03:00
|
Коламбус – Вегас
|- : -
|5.03
|05:00
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|5.03
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|62
|101
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|53
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|58
|43
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|61
|42
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97