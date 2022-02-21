Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера». Также игроком интересовались «Оттава» и «Чикаго»
Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера»
«Ванкувер» входит в число претендентов на нападающего СКА Андрея Кузьменко, сообщает журналист Рик Даливал.
Игрок не был выбран ни одним клубом Национальной хоккейной лиги на драфте, так как что может подписать контракт на правах свободного агента.
Контракт 26-летнего Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.
В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «плюс 15».
Ранее сообщалось, что на игрока сборной России также претендует «Чикаго» и «Оттава».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|34
|15
|72
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|49
|25
|24
|51
|6
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|50
|35
|15
|75
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|48
|32
|16
|67
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|60
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|49
|18
|31
|41
|7
|Баффало
|51
|16
|35
|40
|8
|Монреаль
|50
|10
|40
|27
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|36
|13
|76
|2
|Миннесота
|47
|31
|16
|65
|3
|Сент-Луис
|49
|29
|20
|64
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|49
|27
|22
|56
|6
|Виннипег
|49
|22
|27
|52
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|48
|29
|19
|64
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
|28
|57
|6
|Ванкувер
|51
|23
|28
|52
|7
|Сан-Хосе
|49
|22
|27
|49
|8
|Сиэтл
|51
|16
|35
|36
Результаты / календарь
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
|21.02
|01:00
|
Оттава – Рейнджерс
|1 : 2
|21.02
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|7 : 3
|21.02
|03:00
|
Аризона – Даллас
|3 : 1
|21.02
|04:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|3 : 7
|21.02
|04:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|1 : 4
|21.02
|21:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -
|21.02
|23:00
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|21.02
|23:59
|
Калгари – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|38
|2.06
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