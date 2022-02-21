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Сегодня, 21:37

Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера». Также игроком интересовались «Оттава» и «Чикаго»

Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера»
Иван Шитик
Корреспондент

«Ванкувер» входит в число претендентов на нападающего СКА Андрея Кузьменко, сообщает журналист Рик Даливал.

Игрок не был выбран ни одним клубом Национальной хоккейной лиги на драфте, так как что может подписать контракт на правах свободного агента.

Контракт 26-летнего Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.

В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «плюс 15».

Ранее сообщалось, что на игрока сборной России также претендует «Чикаго» и «Оттава».

Андрей Кузьменко
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК СКА
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4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 49 25 24 51
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
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1 Флорида 50 35 15 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 48 32 16 67
4 Бостон 49 28 21 60
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 49 18 31 41
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 50 10 40 27
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