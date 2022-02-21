Нападающий «Калгари» Линдхольм стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм был назван первой звездой недели в НХЛ. В трех матчах форвард набрал 8 (4+4) очков.

Второй звездой стал защитник «Флориды» Аарон Экблад. На его счету 6 (3+3) очков в трех встречах.

Третьей звездой был выбран голкипер «Далласа» Джейк Оттинджер. Он сыграл три матча, в которых пропускал меньше шайбы за игру (0,98), отражая 97,2 процента бросков.