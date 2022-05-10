Главный тренер «Ванкувера» провел встречу с Кузьменко

«Ванкувер» считается одним из фаворитов в борьбу за российского нападающего Андрея Кузьменко. Главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро провел встречу с российским игроком, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ожидается, что Кузьменко примет решение о том, с какой командой НХЛ подписать контракт, через месяц. В этот список также входят как минимум «Эдмонтон», «Вегас», «Каролина» и «Нэшвилл».

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

При этом сам Будро также ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Стороны должны активировать опцию о продлении соглашения еще на сезон.