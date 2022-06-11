Малкин — пятый в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами

The Athletic составил рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами.

Возглавил список форвард «Калгари» Джонни Годро, на втором месте форвард «Колорадо» Филип Форсберг, замкнул тройку форвард «Рейнджерс» Назем Кадри. В топ-10 вошли форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (5-е место) и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (6-е место).

Также из россиян в рейтинг попали: Илья Михеев (22), Никита Задоров (35), Илья Любушкин (45).

Рынок свободных агентов откроется 13 июля. До этого все хоккеисты могут подписать новые контракты с текущими клубами.

В сезоне-2021/22 Малкин провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.

35-летний российский форвард выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. Вместе с «Пингвинз» он выиграл три Кубка Стэнли.