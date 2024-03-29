Кузьменко набрал 30-е очко в сезоне НХЛ

«Калгари» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 15-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него этот гол стал 14-м в текущем сезоне.

Теперь на счету 28-летнего россиянина 30 (14+16) очков в этой регулярке.