Дорофеев открыл счет в матче «Вегаса» в «Виннипегом»

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 16-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Для него этот гол стал 12-м в текущем сезоне.

Всего на счету 23-летнего россиянина 19 (12+7) очков в этой регулярке.